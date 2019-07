Genuss : Waderner Street Food Festival

Wadern-Noswendel (red) Das erste Street Food Festival in Wadern findet vom 26. bis 28. Juli am Freizeitzentrum Noswendel statt. Eingeladen in die idyllische Natur wurden die beliebtesten Food Trucks und Street Food Anbieter aus dem ganzen Land, darunter die Gewinner des German Street Food Awards Trillers Genussmanufaktur und Frittenwerk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red