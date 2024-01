Kommunalwahl am 9. Juni Mehr als ein Drittel der Ortschefs von Saarburg-Kell tritt nicht mehr an

Nicht in allen Orten der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell konnte bei der Kommunalwahl 2019 auf Anhieb ein Ortsbürgermeister gewählt werden. In vier Dörfern (Heddert, Freudenburg, Kastel-Staadt und Vierherrenborn) fehlte dafür eine Kandidatin oder ein Kandidat. Gefunden wurde schließlich doch noch jemand für das Amt, so dass in den Folgewochen der jeweilige Gemeinderat einen Ortschef wählte. Generell wird es immer schwieriger, Ehrenamtsposten zu besetzen. Wird es in diesem Jahr noch gelingen, alle Ortsbürgermeisterstellen zu besetzen? Wo müssen überhaupt neue Gesichter gesucht werden und welche der 29 Ortschefs in der VG Saarburg-Kell treten bei der Wahl am 9. Juni wieder an? Ein Überblick: