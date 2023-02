Kommunalpolitik : Wahl im Stadtrat Saarburg: Wer wird Beigeordnete oder Beigeordneter?

In der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag steht die Wahl des Beigeordneten auf der Tagesordnung. Foto: Archiv/Marion Maier Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Eine Kandidatin/einen Kandidaten wollen die Christdemokraten vorab nicht nennen. Ob jemand vorgeschlagen wird, der nicht Mitglied im Rat ist?

Am diesem Donnerstag steht im Saarburger Stadtrat die Wahl des zweiten Beigeordneten an. Nachdem Johannes Kölling (CDU) am 11. November vergangenen Jahres bekannt gegeben hatte, dass er dieses Ehrenamt aus beruflichen Gründen niederlegt, sollte so schnell wie möglich ein Nachfolger/eine Nachfolgerin gewählt werden. Zur Sitzung am 15. Dezember schaffte es die CDU nicht, einen Kandidaten zu nominieren. Dies solle erst nach einer Sitzung des Stadtverbandsvorstands und der Fraktion Anfang 2023 erfolgen, hieß es.