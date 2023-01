Kommunalpolitik : Umkämpfte Wahl in Lampaden: Jetzt ist der Wahlausschuss dran

Wer wird künftig im Bürgerhaus über die Geschicke der Gemeinde Lampaden entscheiden? Die Wählergruppen haben sich für den Urnengang formiert. Nun steht die Entscheidung über die Zulassung an. Foto: Hans Krämer Foto: Hans Kraemer

Lampaden Laut Verwaltung könnten alle vier Gruppierungen, die an der Wahl in Lampaden teilnehmen möchten, zugelassen werden. Die Entscheidung darüber trifft der Wahlausschuss. In anderen Gemeinden ist das eine Formsache, aber in Lampaden?

Vier Wählergruppen wollen an der Gemeinderatswahl am 26. Februar in Lampaden (Kreis Trier-Saarburg) teilnehmen. Die vier, das sind: die Bürgerliste (Listenführer Martin Marx, Ortsbürgermeister, zwölf Bewerber), die Neue Liste (Listenführer Wolfgang Herudey, acht Bewerber, siehe Infobox), die CDU (Listenführer Christian Backes, acht Bewerber) und die Freie Liste für mehr Transparenz (Listenführer Thorsten Kröpelin, zwölf Bewerber).

Verwaltung hat Listen ausführlich geprüft

Info Was die Neue Liste Lampaden will Listenführer der Neuen Liste ist Wolfgang Herudey, pensionierter Diplom-Rechtspfleger. Die Bürgerliste hat angekündigt, die Neue Liste zu unterstützen. Es gibt auch personelle Überschneidungen: Herudey und Reinhold Werner von der Neuen Liste waren zuvor Mitglieder der Bürgerliste und haben für diese auch im Rat mitgearbeitet. Herudey (72) sagt auf TV-Nachfrage: „Wir wollen im freundlichen und freundschaftlichen Umgang sachbezogene Arbeit zusammen mit den anderen Ratsmitgliedern leisten." Die Kritik der sieben zurückgetretenen Ratsmitglieder von CDU und Freier Liste, die keine Basis zur Zusammenarbeit mit dem Ortsbürgermeister gesehen haben, kann er laut eigener Aussage nicht nachvollziehen. Die Neue Liste wolle zusammen mit der Bürgerliste die Mehrheit im Rat bekommen, um künftig geschützt zu sein vor solchen Rücktritten und so die Arbeit in dieser Wahlperiode fortführen zu können. Herudey kritisiert, dass durch die Rücktritte und die dadurch notwendig gewordene Neuwahl für fast drei Monate Stillstand in der Gemeinde herrsche.

Die Aufstellung der Listen ist eine komplizierte Sache. Für alles gibt es Fristen. Neue Listen brauchen eine gewisse Zahl an Unterstützungsunterschriften. Vertrauenspersonen müssen gewählt werden, etc. Nachdem die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen am vergangenen Montag abgelaufen war, hat die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell die Listen ausführlich geprüft. Anschließend teilte sie auf TV-Anfrage mit: „Nach Ansicht der Verbandsgemeindeverwaltung könnten alle vier eingereichten Listen vom Wahlausschuss zur Wahl zugelassen werden.“

Wie setzt sich der Wahlausschuss zusammen?

Jetzt ist also der Wahlausschuss dran. Der Vorsitzende des Ausschusses ist zugleich der Wahlleiter. Dies ist Ortsbürgermeister Martin Marx. Außerdem gehören dem Gremium der stellvertretende Vorsitzende und sechs Beisitzer an. Die Beisitzer beruft der Vorsitzende laut Kommunalwahlgesetz aus den verschiedenen in der Gemeinde vertretenen Parteien und Wählergruppen auf deren Vorschlag hin. An dieser Stelle hat es im Vorfeld Diskussionen gegeben. Marx hatte für den Wahlausschuss zunächst ausschließlich Mitglieder der Bürgerliste sowie Bürger vorgeschlagen. Erst nach Intervention der Verwaltungen hat er die anderen Gruppierungen um Vorschläge gebeten. Die Frage, wer die Mitglieder des Wahlausschusses nun sind, hat die Verwaltung mit dem Hinweis, dass dies erst am Montagabend gesichert sei, nicht beantwortet. Nach TV-Informationen gehören dem Ausschuss drei Mitglieder der CDU an, zudem Vertreter der Bürgerliste sowie von Marx berufene Bürger.

Ausschuss trifft sich am Montag in öffentlicher Sitzung

Der Ausschuss entscheidet am Montag, 20 Uhr, in einer öffentlichen Sitzung im Bürgerhaus über die Zulassung der Wählergruppen. In der Regel ist diese Entscheidung in Ortsgemeinden eine reine Formsache. Der Empfehlung der Verwaltung wird gefolgt. Ob dies in Lampaden, dem Ort, in dem kommunalpolitisch vieles anders läuft als anderswo, und in dem gewählt wird, weil zum zweiten Mal sieben Ratsmitglieder zurückgetreten sind, auch so sein wird, bezweifeln manche Beobachter.

Listenführer berichtet von Kritik des Wahlleiters

Im Vorfeld hat es einige Diskussionen darüber gegeben, wie die Versammlungen zu den Listenaufstellungen angekündigt werden müssen. Thorsten Kröpelin berichtet, dass Marx ihn wenige Tage vor der Versammlung der Freien Liste für mehr Transparenz schriftlich darauf hingewiesen habe, dass die Einladung zu dieser Zusammenkunft nicht rechtzeitig öffentlich ausgehangen habe. Der Ortsbürgermeister habe zudem kritisiert, dass sich die Einladung nicht am richtigen Ort, nämlich im Glaskasten am Bürgerhaus, befunden habe. Kröpelin hingegen sagt, der Aushang sei rechtzeitig erfolgt, nämlich am Mittwoch, drei Tage vor der Versammlung. Der Zettel habe neben dem Glaskasten am Brett gehangen, ein weiterer in Obersehr. Es gebe einen Augenzeugen und Beweisfotos. Dies hat Kröpelin laut eigener Aussage auch Marx mitgeteilt. Unbeeindruckt von den Anmerkungen des Wahlleiters hat er die Versammlung der Liste für mehr Transparenz durchgezogen.

Wahlleiter gibt an, er habe Sachverhalte klären wollen

Marx teilt dazu mit, er habe als Wahlleiter mit Kröpelin die Sachverhalte besprechen wollen, nachdem er durch die sozialen Medien über von der geplanten Listenaufstellung erfahren habe. Er habe um ein Gespräch gebeten, was abgelehnt worden sei. Auf Kröpelins schriftliche Antwort hin hätten ihm unterschiedliche Angaben, wann und wo ausgehängt worden sei, vorgelegen. Das habe er im Gespräch klären wollen. Marx weist zudem darauf hin, dass der stellvertretende Wahlleiter Sebastian Backes am Mittwochabend keinen Aushang am Bürgerhaus im Glaskasten oder dessen Umfeld gesehen habe.

Zur Frage, ob er sich für die Nicht-Zulassung der Freien Liste einsetzen wolle, meint Marx, es obliege letztlich dem Wahlausschuss, darüber zu entscheiden. Wörtlich schreibt er: „Meine Intention war, den Sachverhalt vor weiteren Prüfungen transparent und verbindlich zu klären, damit der Wahlausschuss alle eingereichten Wahlvorschläge gegebenenfalls ohne Bedenken oder weiteren Klärungsbedarf für die Wahl zulassen kann. Dafür setze ich mich auch weiterhin ein.“

Verwaltung zieht stellvertretenden Landeswahlleiter zu Rate

Marx gibt zudem an, im Dezember 2022 habe es einen umfangreichen Austausch mit der Saarburg-Kell Verwaltung gegeben, der für reichlich Irritation gesorgt habe. Demnach habe die Verwaltung zunächst mitgeteilt, eine Versammlungseinladung für nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppen wie Bürgerliste und Liste für mehr Transparenz müsse über das Amtsblatt erfolgen. Auf den Hinweis hin, dass dies zeitlich äußerst knapp sei, habe die Verwaltung eingeräumt, eine Veröffentlichung im Amtsblatt sei zwar empfohlen, aber keine Pflicht. Ein Aushang in der Gemeinde genüge.