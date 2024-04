Kommunalwahl 2024 Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Hermeskeil: Der Volksfreund lädt zum Forum ein

Wenn am 9. Juni bei der Kommunalwahl ein neues Oberhaupt für die Verbandsgemeinde Hermeskeil gesucht wird, tritt Amtsinhaber Hartmut Heck (CDU) nicht mehr zur Wahl an. Er geht in den Ruhestand. Neue Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu finden, bereitet in der VG jedoch keine Probleme: Gleich zwei Menschen stellen sich dort zur Wahl.