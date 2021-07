Parteien : Simone Thiel wird CDU-Vorsitzende in Saarburg-Kell

Ayl Der CDU-Gemeindeverband Saarburg-Kell hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Wahl erfolgte turnusgemäß, allerdings waren auch zwei Posten aufgrund von Parteiaustritten vakant.

Mit 96 Prozent der Stimmen hat die Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbands Saarburg-Kell Simone Thiel vergangene Woche in Ayl zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Für Thiel ist dies kein neues Amt. Sie war zuvor 16 Jahre lang Vorsitzende der CDU in der ehemaligen Verbandsgemeinde Saarburg. Die drei stellvertretenden Vorsitzenden Jens Anell (Schillingen), Holger Härtel (Saarburg) und Daniel Schartz (Wincheringen) wurden im Amt bestätigt.

Alle drei sind anschließend zu den Freien Wählern Rheinland-Pfalz gewechselt. Kohlmann tritt für die Partei als Kandidat bei der Bundestagswahl an. Tim Kohley will als Einzelbewerber, also ohne Partei, für das Amt des Landrats kandidieren.

Zu diesen Vorgängen wurde laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Jens Anell bei der Versammlung in Ayl, an der 65 der 433 Mitglieder teilgenommen haben, in klaren Worten Stellung bezogen. Die Parteibasis sei einigermaßen vor den Kopf gestoßen bei so viel Eigeninteresse des ehemaligen Landtagskandidaten, fasste er zusammen. Die Basis habe wenig Verständnis dafür gezeigt, dass dieser nach einer verlorenen Wahl bei der Konkurrenz für ein neues Mandat antrete. Ohne Zweifel habe dieses Verhalten dem Ansehen der CDU vor Ort geschadet. Umso entschlossener waren laut Anell die Stellungnahmen dafür ausgefallen, ein neues Team aufzustellen und voll motiviert an die Arbeit zu gehen.