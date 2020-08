Trotz Corona : Abenteuer im Trassemer Wald

Trassem Abstandsregeln, Masken und Erlebniszonen. Bei den 14. Ferien-Waldwochen ist diesmal wegen Corona manches anderes. Die Kinder lassen sich davon den Spaß allerdings nicht verderben.

Das lehrreiche Spielen mit Abenteuergefühl ist so beliebt, dass die Plätze übers Internet binnen einer Stunde überbucht waren. „Da kam der Server direkt an seine Grenzen“, verrät Philipp Weckbecker vom Leitungsteam, der mit 22 weiteren jungen Kollegen 190 Kindern das Forstabenteuer ermöglicht. Jeweils 95 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren pro Woche erlebten den Wald – wegen Corona jedoch anders als in den Vorjahren.

Kleingruppen von zehn bis 15 Kindern spielen bis nächsten Freitag in acht Erlebniszonen. Gewechselt werden nur diese Zonen, und zwar mit Mundschutz. Die Kinder bleiben in ihren Gruppen, ähnlich wie Schulklassen.

Übernachtungen im Freien wurde abgesagt, was viele junge Teilnehmer bedauerten. Gemeinsames Begrüßen und Verabschieden sowie Essen in großer Runde: All das ist diesmal nicht möglich. Gegessen wird in zwei Schichten, damit der Mindestabstand in Sachen Infektionsschutz eingehalten werden kann.