Feuerwehr : Herr Müller meldet einen Waldbrand

Foto: TV/Marion Maier 51 Bilder Herr Müller meldet einen Waldbrand

Trassem Wenn jede Menge Feuerwehrleute mitten im Wald herumwuseln, obwohl es gar nicht brennt, dann ist das wohl eine Übung. So wie vergangene Woche in Trassem. Dort zeigte sich, warum Waldbrände eine besondere Herausforderung sind – und wer hinter Herrn Müller steckt.

Freitag, 18.10 Uhr, im Trassemer Wald. Es beginnt mit einem Anruf. „Ist da die Feuerwehr? Müller hier. Wir sind im Wald von Kastel nach Saarburg unterwegs. Und da haben wohl Leute gegrillt. Jetzt ist es in den Hecken am Qualmen.“ Der Telefonierer heißt nicht Müller, sondern Klang, Stephan Klang. Er ist stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Saarburg Kell. Mit dem Smartphone in der Hand steht er zusammen mit weiteren Feuerwehr- und Forstleuten mitten im Wald im Matsch auf einer Kreuzung. Von Feuer oder Qualm keine Spur, es hat gerade erst geregnet.

Klang hat eine Waldbrand-Übung organisiert für die Freiwilligen Wehren von Trassem, Saarburg und Wincheringen sowie für das THW. Waldbrand ist ein schwieriges Thema – aus mehreren Gründen. Im Wald befindet sich jede Menge brennbares Material gerade in den trockenen Sommerphasen, die in den vergangenen Jahren aufgrund des Klimawandels verstärkt aufgetreten sind. Zudem ist das Gelände in der Regel schwer zugänglich. Und noch grundlegender: Im Wald fehlt in der Regel das Wasser. Da steht kein Hydrant weit und breit. In Trassem hat die Wehr zunächst ein anderes Problem.

Die Truppe wartet auf der Kreuzung. „Die erste Herausforderung ist es, die Einsatzstelle zu finden“, sagt Klang. 18.16 Uhr, sein Handy klingelt. Er geht ran. „Müller.“ Am anderen Ende fragt jemand von der Feuerwehr Trassem, ob er außer dem Rettungspunkt mit einer 1 hinten, den er schon erwähnt hat, noch andere Zahlen gesehen habe. Klang müllert: „Sind da noch mehr Zahlen im Wald? Das wusste ich nicht.“ Christoph Jager vom Forstamt Saarburg, einer von Klangs Begleitern, kommentiert die Schauspieleinlagen lachend: „Das ist ein Job! Der würd’ mir greilich viel Spaß machen.“

Rettungspunkte sind definierte Anfahrtsstellen für Rettungsfahrzeuge. Sie sollen die Einsatzkräfte in Notfällen schneller an den richtigen Ort leiten. In Rheinland-Pfalz bestehen sie aus einer siebenstelligen Ziffer unter einem weißen Kreuz auf grünem Grund. 12 500 Rettungspunkte sind über die Wälder im Land verteilt.

Um 18.22 Uhr greift Klang erneut zum Handy und ruft die Einsatzzentrale der Feuerwehr an: „Müller noch mal. Kommt da von euch noch jemand?“ Per Funk, den Klang laut mithört, gibt die Einsatzzentrale daraufhin der Trassemer Feuerwehr den Tipp, dass die Wanderer in nördlicher Richtung vom Rettungspunkt weiter marschiert sind. Das hilft. Um 18.28 Uhr erreicht das erste Feuerwehrauto die Kreuzung. Ein Mann in Uniform und Mund-Nasen-Schutz steigt aus: „Herr Müller?“ Stephan Klang nickt, zeigt auf das imaginäre Feuer. Die Wehrleute, alle mit Maske, packen die Schläuche aus. Fünf Minuten später heißt es: „Wasser marsch!“ Bald darauf stößt ein Saarburger Tanklöschfahrzeug dazu. Es wird auf dem Weg um die Ecke platziert, um von dort zu löschen. Dennoch breitet es sich das hypothetische Feuer zu einem hypothetischen Flächenbrand aus. Der Wehrführer alarmiert nach. Bald darauf geht dem Trassemer Fahrzeug das Wasser aus.

Eine Wehr ohne Wasser kann nicht viel ausrichten. Den Wassernachschub im Wald zu organisieren, ist eine aufwendige Sache. Es muss ein Pendelverkehr mit mehreren Löschfahrzeugen zur nächsten Wasserquelle ob Hydrant oder Fluss eingerichtet werden. Förster können mit ihrer Ortskenntnis an dieser Stelle besonders, bei Waldbränden aber generell helfen. Die Wehr soll sie deshalb in einem solchen Fall immer informieren. Damit die Tankfahrzeuge das Wasser schnell abliefern können, wird mitten im Wald ein Becken aufgestellt.

Zwei weitere Tanklöschfahrzeuge treffen auf der Kreuzung im Trassemer Wald. Nach und nach fahren zudem ein THW-Fahrzeug mit einem riesigen 8000-Liter-Tank, der Einsatzleitwagen der Saarburger Zentrale und ein kleines Fahrzeug der Floriansjünger aus Wincheringen vor. Der stellvertretende Wehrleiter Stefan Feltes, der mittlerweile an der Einsatzstelle eingetroffen ist, ruft die Führungskräfte zur Lagebesprechung zusammen. Die Rundroute für die Löschfahrzeuge zum Wasser holen wird festgelegt, die Arbeiten verteilt. Gleichzeitig beginnt das große Wuseln. Dutzende Feuerwehrleute laufen scheinbar unsortiert kreuz und quer über die Kreurzung. Aus dem kleinen Feuerwehrauto holen einige eine große Plastikplane und breiten sie auf dem Boden aus. Anschließend entfalten andere ein drei Meter breites 10 000-Liter-Becken, das seine Form erst annimmt, als es mit Wasser aus dem ersten Fahrzeug befüllt wird. Wieder andere Wehrleute haben aus Leitern eine Art Halter für dessen Schlauch aufgebaut. Eine laut ratternde Pumpe befördert das Wasser über weitere Schläuche in die kleineren Fahrzeuge, von denen aus gelöscht wird.