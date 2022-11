Dorfentwicklung : Waldweiler will schöner und größer werden – das sind die Pläne

Um die Adresse Hauptstraße 47 soll in Waldweiler ein Begegnungszentrum entstehen, das nicht nur schön ist, sondern auch vielfältig genutzt werden kann. Foto: Herbert Thormeyer

Waldweiler Waldweiler hat viel vor: Das Areal in der Hauptstraße 47 soll umgestaltet und ein neues Baugebiet am Mühlenweg erschlossen werden. In der jüngsten Ratssitzung war zu erfahren, wie weit die Projekte bereits vorangekommen sind und wo es noch hakt.