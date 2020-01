Vereine : Wandergruppe aus Konz startet im neuen Jahr durch

Konz „Lebenslanges lernen und aktiv Wissen weitergeben“. Das ist seit 2008 das Motto der gleichnamigen Konzer Aktionsgruppe, angeschlossen an die Volkshochschule Konz. Neben interessanten Fahrten und Veranstaltungen bietet die aus einem bundesweiten Projekt hervorgegangene Gruppe auch Wanderungen für jedermann an.

Diese Gruppe wird seit 2013 von Reinhardt Harms betreut. „Mir macht es einfach Spaß, nach dem Berufsleben in der Natur auf Entdeckungsreise zu gehen“, sagt Harms. „Als gebürtiges Nordlicht den Einheimischen ihre Heimat zu zeigen, ist für mich eine Herausforderung. Auch die bleibende Resonanz auf das Projekt ist meine Motivation, trotz Veränderungen in der Teilnehmerrunde – die oft altersbedingt sind. In sieben Jahren haben sicher mehr als 100 Menschen an den Wanderungen zweimal pro Monat teilgenommen, manche einmalig, viele dauerhaft. Zeitweise haben wir eine Gruppenstärke von 40 Teilnehmern.“