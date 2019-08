Natur : Wandern auf der Ruwer-Hochwald-Schleife und dabei schöne Ausblicke genießen

Hentern Auf der Ruwer-Hochwald-Schleife bei Hentern bietet der Verein Hochwald-Ferienland am Samstag, 31. August, eine geführte Wanderung an. Wanderführer Josef Thiel wird die Teilnehmer über den knapp 13 Kilometer langen Rundweg begleiten.

Treffpunkt ist um 14 Uhr der Sportplatz in Hentern. Die Strecke ist nicht für Kinderwagen geeignet.

Eine Anmeldung zur Wanderung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information in Kell am See unter Telefon 06589/1044.