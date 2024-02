Naturerlebniswege in Planung Wandern und Natur erleben rund um Lampaden

Weg der Stille, Weg des Wassers und Weg des Feldes – so heißen die drei Naturerlebniswege, die die Gemeinde Lampaden plant. Die Rundwanderwege führen rund um die Gemeinde und treffen sich in der Ortslage. Dies bietet den Wanderern die Möglichkeit, die drei Wege auf einmal zu begehen. An den Strecken sollen auf Informationstafeln Themen behandelt werden, die die Gemeinde prägen und charakteristisch für die Naturlandschaft rund um den Ort sind. Bänke und Rastmöglichkeiten sind vorgesehen.