Die nächste Wanderung der Konzer Aktionsgruppe Lebenslanges lernen und aktiv Wissen weitergeben findet am Montag, 6. Mai, mit einer mittelschweren Tour von circa 11 Kilometern über die Traumschleife „Der Bergener“ statt. red

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Campingplatz Girtenmühle in Losheim am See. Informationen unter 0171/6446857.