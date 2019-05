Hinzert-Pölert : Wanderung zur Geschichte des SS-Sonderlagers

Hinzert-Pölert (red) Auf einer etwa zehn Kilometer langen Wanderung führt Beate Welter, die Leiterin der Gedenkstätte SS-Sonderlager/ KZ Hinzert, ihre Besucher in die Vergangenheit.

Die etwa dreieinhalbstündige Wanderung beginnt am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr an der Gedenkstätte. Welter bietet die Führung gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz an. Sie führt von der Gedenkstätte zu den im Umfeld liegenden „Stätten der Unmenschlichkeit“.