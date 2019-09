Wanderung : Wanderverein Mandern feiert

Mandern Der Wanderverein Mandern besteht seit 50 Jahren, die Wanderhütte seit 30 Jahren: Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, wird in der Siebenbornhalle in Mandern gefeiert. Livemusik mit Sebi und Jana wird am Samstag um 20 Uhr geboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red