Zu Fuß das Umfeld des Nationalparks Hunsrück-Hochwald erkunden – dazu laden vom 27. April bis zum 11. Mai die Wanderwochen in der Nationalparkregion ein. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto „Genussvoll wandern“. red

Die Tourist-Information Hermeskeil bietet in diesem Rahmen am Dienstag, 30. April, 14 bis 17 Uhr, eine Hexenwanderung an. Nach einer kurzen Führung im Burg- und Hexenmuseum in Grimburg geht es zum Hexentanzplatz, wo die Teilnehmer eine leckere Hexenüberraschung erwartet. Anschließend führt die etwa sieben Kilometer lange Wanderung zur Burg Grimburg. Von dort aus geht es mit dem Planwagen zurück zum Ausgangspunkt. Die Teilnahme kostet 18 Euro inklusive Snack und Planwagenfahrt, Kinder zahlen 15 Euro.

Am Sonntag, 11. Mai, startet die Tour „Sekt oder Selters – auf Bizzel-Tour im Nationalpark“ um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Neuhütten-Muhl. Die Teilnehmer lauschen prickelnden Geschichten zu Wald und Sekt und begeben sich dabei auf eine sieben Kilometer lange Wanderung. Kosten: 15 Euro inklusive Getränken und kleinen Leckereien.

Die Anmeldung kann direkt über die Tourist-Information erfolgen: Telefon 06503-809-500, E-Mail: info@hermeskeil.de