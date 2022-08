Umwelt : Warnwert für Blaualgen in der Saar überschritten – was das für Spaziergänger und Hundehalter bedeutet

Warnwert für Blaualgen in der Saar überschritten – was das für Spaziergänger und Hundehalter bedeutet

Schoden/Kanzem/Mainz Das Landesamt für Umweltschutz hat nach TV-Hinweisen zusätzliche Messungen an der Saar beauftragt. Das Ergebnis liegt über dem Warnwert.

Was am Uferbereich der Saar jetzt beachtet werden sollte

In der benachbarten Untersuchungsstation bei Kanzem am Altarm der Saar beträgt die Blaualgen-Konzentration aktuell 12,2 Mikrogramm pro Liter. Generell liegt sie dort niedriger als in der restlichen Saar, weil das Wasser im naturbelassenen Wiltinger Bogen im Gegensatz zum staugeregelten Kanal fließt. Kanzem ist die einzige Untersuchungsstation an der Saar. Intensiv untersucht werden in Rheinland-Pfalz nur die Badeseen.