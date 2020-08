Kostenpflichtiger Inhalt: Wann können die Bagger anrücken? : Warten auf große Schulbau-Projekte in Kell und Zerf – Komplizierte Förderregeln verzögern Baustart

Die mobilen Klassen an der Realschule plus in Kell sind inzwischen aufgebaut. Doch mit der Schul-Erweiterung kann es noch nicht losgehen, weil die Förderung durch das Land noch unklar ist. Dasselbe gilt für die Grundschule Zerf, wo die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell gern mit der Sanierung starten würde. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Kell am See/Zerf Die Realschule plus in Kell soll erweitert, die Grundschule in Zerf saniert werden. Doch wann es mit den Arbeiten losgehen kann, ist offen. Der Grund dafür ist eine Forderung des Landes, die mit einer früheren Verbundenheit der beiden Schulen zu tun hat.