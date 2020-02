Kommunalpolitik : Warten auf Post von der ADD

KANZEM Kanzem wartet gespannt auf den Zuschussbescheid, der bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) beantragt wurde um damit das Projekt neues Bürgerhaus finanzieren zu können. Im neuen Doppelhaushalt stehen schon mal die erwarteten Beträge.

„Wir warten jeden Tag auf den Bescheid, ob unser Zuschussantrag bewilligt wurde“, sagt der Kanzemer Ortsbürgermeister Johann Peter Mertes in der Sitzung, in der es um den Haushalt der Ortsgemeinde geht. Es ist nicht irgendein Doppelhaushalt, sondern derjenige, der den Abriss der Alten Schule und den Neubau eines Bürgerhauses mit Dorftreff „Buch und Wein“ an gleicher Stelle ermöglichen soll.