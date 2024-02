Viel früher als erwartet Krötenwanderung in Trassem und Kirf: Die Tiere sind schon da!

Dass die Kröten in diesem Jahr früher wandern als sonst, hat einen Grund. Im Westen Europas werden die Amphibien aktiv, wenn Temperaturen ein paar Nächte lang nicht unter drei bis vier Grad Celsius sinken. Die Tiere wandern nachts, um ihren Fressfeinden aus dem Weg zu gehen. Da sie doch recht langsam sind, wären sie tagsüber ein gefundenes Fressen für Fischreiher oder Mäusebussarde. Im vergangenen Jahr hatten einzelne Kröten ihre Wanderung schon recht früh begonnen, obwohl die Temperaturen nachts noch nicht so hoch waren. In den warmen Tagen von Ende März bis Anfang April fand dann die Hauptwanderung der Kröten statt. So wurden 2023 mehr als 1100 Kröten am Stauweiher Kirf über die Straße getragen. In Trassem waren es lediglich etwa 300 Tiere. Im Vergleich zu den Vorjahren blieb die Gesamtzahl wandernder Amphibien an beiden Standorten auf niedrigem Niveau, sodass die Schutzmaßnahmen auch zum Erhalt der Artenvielfalt in der Region beitragen.