Blauzungenkrankheit verursacht Diskussionen Tierschau in Kell: Fast wäre die Wahl der Miss Hochwald in diesem Jahr ausgefallen

Es war ein Hin und Her in den vergangenen Tagen: Nehmen Rinderzüchter mit ihren Tieren nun an der Keller Tierschau teil, oder nicht? Die Frage ist für die Veranstaltung durchaus von Relevanz, denn die Wahl der Miss Hochwald, also der besten Milchkuh, ist ein fester Programmpunkt. Sie schafft es auch immer wieder in die Schlagzeilen.