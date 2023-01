Reportage : Hochwasser-Alarm

Hochwasserschutz in Saarburg: Für Dieter Jung, der seit 81 Jahren neben der Saar lebt, eine Herzensangelegenheit. Foto: Alexander Schumitz

Saarburg Ein Leben hinter Hochwasserschutzmauer und Deich bietet Sicherheit, könnte man denken. Oder nicht? Dieter Jung lebt seit mehr als 80 Jahren in der Saarburger Unterstadt. Er hat erlebt, wie das Wasser in Häusern und Straßen stand und in den 1970er Jahren für eine höhere Schutzmauer gekämpft. Und trotzdem hat er immer noch Angst – dass eines Tages wieder das Wasser in seinem Wohnzimmer steht.

Dieter Jungs Blick schweift über die Saar. Seit einigen Tagen steigt der Pegel des Flusses. Kein Grund sich Sorgen zu machen – könnte man meinen. Er steht hinter der Hochwasserschutzmauer. Sie schützt den Staden – so nennt man in Saarburg die Unterstadt – vor Hochwasser. Seit ein paar Tagen steigt der Pegel. Noch sind die Meldehöhen nicht erreicht. Aber für das Wochenende sagt das Landesamt für Umwelt „einen stärkeren Anstieg der Wasserstände über die Meldehöhen vorher“.

Immer wieder vom Hochwasser bedroht Zum Pressetermin hat Dieter Jung einen Ordner mitgebracht. Ordentlich in Tabellen hat er die Pegelstände der Saar der letzten 140 Jahre notiert. Seit 1988 kann man die Höchststände der Saar für Saarburg auch auf der Website des Hochwassermeldedienstes abrufen. Am 16. März 1988 lag er bei 135 Zentimeter, am 25. Oktober 1998 bei 138 ... Die Aufzählung der höchsten Wasserstände endet mit dem Hochwasser vom 23. Januar 1995 bei 235 Zentimeter. Mindestens zehn Mal hätte das Wasser seit der offiziellen Einweihung des Hochwasserschutzes am 28. Oktober 1987 in der Unterstadt gestanden, hätte Feuerwehreinsätze gefordert, um die Menschen in ihren Häusern zu versorgen oder um sie vor den Wasserfluten zu retten. Möglicherweise wären ohne den Hochwasserschutz auch Menschen – wie im Juli 2020 an der Ahr – durch die Wassermassen ums Leben gekommen.

Viele der Menschen, die heute im Staden leben oder ihr Häuschen gebaut haben, können sich kaum vorstellen, was es bedeutet, wenn das Wasser die Häuser bis zum Obergeschoss flutet. Anders Dieter Jung: Er ist vor 81 Jahren in der Unterstadt geboren, hat seine Kindheit und Jugend zwischen dem Untersten Loch – so wird der Bereich genannt, an dem die Leuk in die Saar mündet – und Niederleuken verbracht. Er hat immer im Staden gewohnt und kann sich auch nicht vorstellen, mal „hier wegzuziehen“.

Obwohl das mit „dem Wegziehen“ ist gar nicht so sicher. „Ohne den Hochwasserschutz würde ich mit meiner Frau heute nicht mehr am Saarufer leben“, sagt Dieter Jung. Zu gut kann er sich an das Hochwasser an Silvester 1947 erinnern. Die Altstadt und den Stadtteil Beurig verband seinerzeit eine sogenannte Pontonbrücke – also eine Art Behelfsbrücke, weil die Steinbrücke von 1864 bei den Bombenangriffen der Alliierten am 23. Dezember 1944 zerstört worden war. Die Pontons wurden mit Hilfe von Stahltrossen in Position gehalten. Wegen des Hochwassers rissen die Trosse auf der Beuriger Seite. Die sich in der starken Strömung bewegenden Pontons zerstörten alles, was ihnen in den Weg kam. Ein Anblick, der bis heute in Dieter Jungs Erinnerung fest verankert ist. Im Gedächtnis des Stadeners ist auch haften geblieben, wie die meterhohen Türme aus Fassdauben eines Küfers in der Nachbarschaft vom Hochwasser umgeworfen und fortgespült wurden. „Nein, das will man nicht wieder erleben.“

50 Zentimeter Kohlenstaub im Garten Dazu kam der Dreck: „Bei Hochwasser öffneten die Kokereien im Saarland ihre Schleusen.“ Bei Hochwasser hatte man also nicht nur mit dem Wasser zu kämpfen, sondern auch mit dem Kohlenstaub. „Der lag bis zu 50 Zentimeter hoch auf dem Grundstück, wenn das Hochwasser langsam wieder abfloss.“ Mit Schippe und Schubkarren wurde der Dreck aus dem Garten weggeräumt und lag dann erst mal am Saarufer, bis die Gemeindearbeiter ihn mit Radlader und LKW fortschaften. Dieses Spiel wiederholte sich regelmäßig, oft von Jahr zu Jahr: Hochwasser – Aufräumen – Hochwasser – Aufräumen ...

So wurde Dieter Jung zum Chronisten des Hochwassers. Noch heute schaut er sich jeden Tag den Wasserstand am Pegel Fremersdorf an. Von dort braucht die Hochwasserwelle etwa zwölf Stunden, bis sie das etwas über 30 Kilometer stromabwärts gelegene Saarburg erreicht. Natürlich notiert er die Pegelstände bis heute. Es könnte ja sein, dass die Saar den Hochwasserschutzplanern einen Strich durch die Rechnung macht, dass Wasser über die Schutzmauer und den Damm schwappt. Denn auch wenn der Hochwasserschutz in Saarburg auf ein 200-jähriges Hochwasser ausgelegt ist: Im Falle eines Falles will man vorbereitet sein.

Aber wäre man auf ein Hochwasser tatsächlich vorbereitet? „Ja!“, sagt Dieter Jung. Aber da schwingt auch ein leises „aber“ mit. Sicher, es gibt die mobile Hochwasserwand. Jung hofft, dass die Teile dafür vollständig im Bauhof der Stadt lagern. „Bei einem Test vor ein paar Jahren fehlten da einige Teile“, erinnert sich der Rentner. Und ob die Wand dann stabil ist? Jung hat da so seine Zweifel. „Wenn da viel Treibholz angeschwemmt wird, bin ich mir nicht so sicher, dass der hält.“ Und dann ist da noch die Sache mit der Wartung des Hochwasserschutzes. Daran, dass Mauern und Tore mit Graffiti beschmiert sind, daran könnte sich der 81-Jährige vielleicht noch gewöhnen. Aber dass vor einigen Jahren bei Arbeiten auf dem Hochwasserdamm die Steine an den Toren nicht wieder ordentlich verlegt worden waren, hat ihn geärgert: „Dadurch waren die Gummilitzen an den Toren kaputt gegangen“, erklärt Jung. Bei einem Hochwasser hätte das Wasser deshalb in die Unterstadt strömen können. Inzwischen sei alles repariert, aber man müsse immer genau hinschauen.

Der Bau des Hochwasserschutzes Als der Hochwasserschutz für Saarburg nach Jahrzehnten der Vorplanung mit dem Ausbau der Saar zur Schifffahrtsstraße in den 1970er Jahren konkret wurde, da hat er gekämpft. „Ursprünglich war da ein niedriges Mäuerchen geplant“, erzählt er. Als die „hohen Herren“ – er meint die Planer von den zuständigen Bundesbehörden – nach Saarburg kamen, um die Anwohner in der damaligen Glockengießerei Hausen-Mabilon über den geplanten Hochwasserschutz zu informieren, kramt er seine Tabellen raus. Auf eine Tapetenwand malt er die Hochwasser seit 1882 auf. Als er sein „Modell“ dann präsentiert, „qualmen die Köpfe der Herren“. Nach dieser Demonstration war klar: Das seinerzeit geplante Mäuerchen wäre zu niedrig gewesen, um ein Absaufen der Saarburger Unterstadt zu verhindern. Also wurde gerechnet, neu geplant und die Mauer bekam einen Sicherheitsaufschlag von 50 Zentimetern. Noch heute zeigen Markierungen im Hof der Kulturgießerei die Hochwasserstände aus der Zeit vor dem Hochwasserschutz – 1983 (zwei Mal), 1981 (zwei Mal), 1979, 1970, 1947.

Wenn Dieter Jung heute entlang der „Uferpromenade“ vom Staden in den Stadtteil Niederleuken läuft, ist er oft nachdenklich. „Beim Bau des Hochwasserschutzes wurden wir von den Planern immer wieder ermahnt: Baut die Freiflächen nicht zu.“ Und heute? Ein Haus reiht sich an das nächste. Und dann wäre da noch die Sache mit dem von der Stadt geplanten Neubaugebiet neben der Villa Keller – direkt gegenüber von der Hochwasserschutzmauer.

„Das macht mir Angst. Wir nehmen dem Fluss den Platz, damit er sich bei Hochwasser ausbreiten kann.“ Und dann könnte es sein, dass eines Tages der Staden wieder unter Wasser steht, Türen mit Lehm abgedichtet werden, damit das Wasser nicht in die Häuser eindringt, die Feuerwehr Stege baut, damit man die Menschen in der Unterstadt mit dem nötigsten versorgen kann.