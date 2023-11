Erneut Aufruhr um das Projekt Unternehmer verklagt Kreisverwaltung Trier-Saarburg wegen Untätigkeit

Dass die Anwohner mit dem Hotel und der benachbarten Wohnbebauung, die an der Schodener Straße in Saarburg-Beurig entstehen, nicht einverstanden sind, haben sie vielfach unter Beweis gestellt. Sie haben Widersprüche eingelegt, geklagt und mit einer Plakataktion in ihren Vorgärten Aufsehen erregt.