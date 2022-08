Energie : Warum in mehreren Orten rings um Wiltingen der Strom ausgefallen ist

Warum in mehreren Orten rings um Wiltingen der Strom ausgefallen ist

Wiltingen/Wawern/Kanzem/Konz-Hamm Mehr als 800 Haushalte in der Verbandsgemeinde Konz hatten am frühen Mittwochmorgen keinen Strom. Wie es dazu kam.

Eine TV-Leserin aus Wiltingen wachte am Mittwochmorgen auf und hatte keinen Strom. Ihr Mann habe sofort überprüft, ob es ein Defekt im Haus sei, habe aber keinen gefunden. Der Redaktion gegenüber erklärt sie, dass sie sich Sorgen mache, weil sie verderbliche Waren in der Tiefkühltruhe hatte, nun aber nicht weiß, wie lange der Strom weg gewesen sei. Wenn die Truhe länger ausgeschaltet gewesen wäre, könnten einige der Fleischwaren in der Truhe verdorben sein. Sie bittet die Redaktion deshalb, sich des Themas anzunehmen.