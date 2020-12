Infrastruktur : Was wird aus dem Konzer Lokschuppen?

Konz Das baufällige Gebäude in der Bahnhofstraße ist ein Stück Stadtgeschichte. Seine Zukunft ist jedoch unklar, denn die Stadt braucht Geld für den Erhalt.

Die Stadt Konz hat als Eisenbahnstadt eine große Geschichte. Das wird auch immer wieder bei größeren Projekten deutlich. So baut zum Beispiel der Schillinger Investor Wolfgang Schäfer zurzeit das historische Bahnhofsgebäude zu einem Restaurant mit Biergarten aus. Wenn alles gutgeht, eröffnet das Gasthaus im Mai (der TV berichtete). Die Zukunft eines anderen Gebäudes ist jedoch ungewiss: die des Konzer Lokschuppens, der nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt in der Bahnhofstraße steht.

Industriell als auch städtebaulich entwickelte sich die Stadt in ihrem Ursprung durch die Eisenbahn, auch wenn seit den 1950er Jahren durch die Bahn bei den Bahnhöfen in Konz die meisten Arbeitsplätze wieder abgebaut wurden. Die Eisenbahnanlagen haben Konz geprägt.

Ende des 19. Jahrhunderts bereits entwickelte sich Konz allmählich durch die verkehrsgünstige Lage zu einem nennenswerten Eisenbahnknotenpunkt. Die Linien aus dem Mosel- und Saartal sowie aus Luxemburg treffen seitdem in Konz auf die weiterführende Strecke Richtung Trier und Koblenz. Eisenbahnbrücken überspannen deshalb Mosel und Saar. So lässt sich auch die Anzahl von vier innerstädtischen Bahnhöfen erklären.

Vorschläge, zum Beispiel den Umbau des Schuppens als Ausstellungsfläche für die Werke des Konzer Künstlers Paul Magar oder ein Kulturveranstaltungsort in Kooperation mit dem Tufa-Verein aus Trier, scheiterten jedoch an der Finanzierung.

Die Fragen der Politik, die Malburg an die Verwaltung herangetragen hatte, bleiben vorerst unbeantwortet. So wollten die politischen Vertreter zum Beispiel wissen, ob es mittlerweile bereits neue Beschlüsse und Ideen für die weitere Nutzung gebe, ob die Dacherneuerung bereits in Planung sei, oder ob es möglich sei, das Gebäude an einen Investor (privat oder gemeinnützig) zu verkaufen und dabei die kulturelle Nutzung als Bedingung zu sichern. Auch, ob die beschlossene Art der Nutzung baurechtlich bereits ausreichend abgesichert ist, wird, wenn überhaupt, frühestens bei der von Weber erwähnten Sitzung beantwortet.