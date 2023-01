Karneval : Was die Irscher beim Umzug diesmal anders machen

In ihrer Volksbank-Halle haben die Irscher Karnevalisten ihre Wagen fit gemacht für den Umzug in diesem Jahr. Foto: TV/Privat

Irsch Irscher Karnevalisten gehen mit ihrem Umzug neue Wege – nicht nur wegen der verschärften Auflagen. Weg von den riesigen Wagen hin zu mehr Fußgruppen – wird das der neue Trend?

In Irsch wohnen 1560 Menschen. Fast ein Drittel von ihnen, also rund 450 Irscher, sind Mitglied in der Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff. Dennoch hatte der Verein in den vergangenen Jahren Probleme – wie viele andere Vereine auch. Vorsitzender Rüdiger Schneider sagt: „Corona hat viel kaputt gemacht.“

Doch die Irscher Narren haben sich dagegen gestemmt. Ideenreich haben sie in Zeiten der Kontaktbeschränkung den Kontakt mit ihren Mitgliedern gehalten. Sie haben Online-Training für die Garde, eine Dorfrallye und einen Ausflug ins Phantasialand für die jungen Mitglieder sowie eine Fastnachtsparty im Freien für alle organisiert. Sie haben aber auch die beiden Jahre Zwangspause genutzt, um ihre Wagen auf Vordermann zu bringen.

Info Termine und Tickets für Irscher Karneval In Irsch werden drei Kappensitzungen gefeiert und zwar am 28. Januar sowie am 4. und 17. Februar. Für die erste Kappensitzung gibt es noch Karten. Die Kinder- und Jugendsitzung ist am 11. Februar. Der Umzug in Irsch ist erstmals von Faschingsdienstag vorverlegt und zwar auf Sonntag, 12. Februar. Das Motto der Karnevalsgesellschaft Närrisches Saarschiff lautet in diesem Jahr: „Das Saarschiff feiert mit Bravour – Foasend es us Weltkultur!“ Die Tickets sind online buchbar unter www.ticket.saarschiff.de

Brauchtums-TÜV und Betriebserlaubnis: Viele Regeln zu beachten

Seit 2018 gibt es in Rheinland-Pfalz neue Vorschriften für die Wagen der Brauchtumsumzüge. Nach vier Jahren Ausnahmeregelung, die laut Ministerium zur Anpassung gewährt wurde, sind sie im vergangenen Jahr in Kraft getreten. Brauchtums-TÜV und Betriebserlaubnis sind die Stichworte, dazu gehören viele Regeln. So müssen die Gespanne so geschützt werden, dass niemand unter die Fahrzeuge gerät. Aufbauten wie Tische und Bänke müssen mit dem Wagen fest verbunden sein. Kippsicherheit, Bremsanlagen und Achsen werden untersucht.

Neue Auflagen verursachen hohe Kosten

Schneider sagt: „Wir fahren seit 20 Jahren mit unserem Prinzenwagen. Aber jetzt hatten wir auf einmal keine Betriebserlaubnis mehr.“ Das Fahrgestell musste erneuert werden, neue Reifen und Felgen mussten her und und und. Doch das Saarschiff hat nicht nur einen Wagen, sondern gleich sieben. Das heißt, es gab eine Menge zu überarbeiten. Rund 10.000 Euro hat der Verein dafür investiert. Zum Glück hat er entsprechende Handwerker unter den Mitgliedern sowie eine eigene Halle mit Werkstatt, in der der Umbau möglich war.

Mehr Fußgruppen hat auch Vorteile

Schneider glaubt: „Das mit dem TÜV-Gutachten wird sich einspielen. Vermutlich sind aber künftig weniger Wagen und dafür mehr Fußgruppen bei den Umzügen.“ Dem kann Gilla Wallrich, zweite Vorsitzende des Vereins, durchaus Positives abgewinnen. Sie sagt: „Die Fußgruppen sind näher an den Menschen. Sie sind auch bunter.“

Termin: Bruch mit einer mehr als 100 Jahre alten Tradition

Ansonsten stellte sich den Irschern nach Corona und den Auflagen für die Wagen das nächste Problem. Seit mehr als 100 Jahren ziehen sie mit ihrem Zug an Faschingsdienstag durch die Straßen. Schneider: „Aber uns fehlten Zuschauer und Mitwirkende. Viele müssen dienstags wieder arbeiten oder studieren.“ Also verlegte der Verein den Termin vor, und zwar auf Sonntag, 12. Februar. Die Strecke durch den Ort bis hin zum Bürgerhaus, wo in einer Abschlusspräsentation alle Gruppen vorgestellt werden, bleibt dieselbe.

Familienfreundlichkeit ist ein wichtiger Punkt

Alles in allem fährt der Verein nun eine neue Linie mit seinem Umzug Familienfreundlichkeit ist dabei ein wichtiger Punkt. Der Sonntagnachmittag sei ein familienfreundlicher Termin, heißt es. Es werden auch viele Kinder und Jugendliche teilnehmen.

Zudem soll weniger Alkohol ausgeschenkt werden, dafür gibt’s Kamelle. Kostüme und Themen sollen laut Schneider wieder mehr im Mittelpunkt stehen. Bei den Traktoren soll es weg von den großen Maschinen gehen, und hin zu den kleinen. Zu Pass kommt den Irschern dabei, dass sie mit den Oltimerfreunden zusammenarbeiten, die mit ihren kleinen historischen Traktoren die Fastnachtswagen ziehen. Das Saarschiff will zudem nicht sich selbst beim Umzug präsentieren, sondern den Ort mit seinen Vereinen.

Das Wesentlich soll wieder möglich sein

Die Vorstellung dieser Ideen in Irsch kam laut Wallrich gut an. Bislang haben sich bereits 30 Gruppen für den Umzug angemeldet. Nach zwei Jahren Pause freut sich Schneider in diesem Jahr besonders auf die Session. Doch räumt er ein: „Ich habe noch nie so viel Stress gehabt, das Schiff wieder aus der Werft zu bringen.“