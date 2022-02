Kommunales : Was dieses Jahr in Schoden ansteht

Die Lage von Schoden zwischen Weinbergen, Saar und Alt­arm ist nicht nur idyllisch, sondern birgt auch Gefahren. Foto: DT

Schoden In einer Serie stellen wir die wichtigsten Projekte der Ortsgemeinden für 2022 vor. Heute im Fokus: Schoden an der Saar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Tenbrock

Ein bestimmendes Thema der vergangenen Monate war in Schoden die Multi-Kulti-Freizeitanlage am Saarufer. Nach Anwohnerbeschwerden war das beliebte Ausflugsziel geschlossen worden und soll nun – möglichst schon im Sommer 2022 – in leicht abgespeckter Form und mit verändertem Konzept wieder eröffnet werden (der TV berichtete). Deshalb bleibt das Thema auch im Jahr 2022 auf der Tagesordnung, Ortsbürgermeister Rüdiger Hausen sieht jedoch mehrere Projekte, die für die Entwicklung der Ortsgemeinde von noch größerer Wichtigkeit sind.

Zunächst führt er den Hochwasser- und Starkregenschutz an, das sei im Zuge des sich verändernden Klimas und auch unter dem Eindruck der Flutkatastrophe im Ahrtal ganz oben auf der Agenda. Einige Maßnahmen habe man umgesetzt, viele noch vor sich, sagt Hausen. Dabei gehe es nicht nur um den Schutz vor dem Wasser der Saar und des Alt­armes, sondern auch um das Wasser nach Starkregenfällen aus den Weinbergen im oberen Ortsteil jenseits der Bahnlinie.

Im Zuge des Saar-Ausbaus in den 1980er-Jahren sind das Stauwehr und die Schleuse gebaut worden und die Uferzonen am Altarm mit Deichen geschützt worden. Das reiche im Moment noch aus, selbst wenn der Altarm bei Hochwasser geflutet werde, um die Saar schiffbar zu halten. In Zusammenarbeit mit der Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord Rheinland-Pfalz müsse der Zustand der Deiche ständig geprüft werden, auch in Bezug auf die Bepflanzung, die die Stabilität der Anlagen beeinflusst.

Das Wurzelwerk der Bäume und Sträucher sei der Standfestigkeit abträglich: „Vielleicht müssen wir da etwas machen. Einige in der Gemeinde haben auch schon Lehrgänge in Deichsicherheit absolviert“, sagt Hausen. Und: „Bis in die 1980er-Jahre waren Hochwasserereignisse normal, doch heutzutage ist man das nicht mehr gewohnt, da müssen wir die Leute sensibilisieren, was passieren könnte.“

Darüber hinaus müsse man sich anschauen, wie die großen Wassermengen bei Starkregenfällen aus dem Wald und den Weinbergen oberhalb der Bahnlinie ablaufen können, insbesondere die kleinen Bäche seien da im Fokus.

Auch die Flurbereinigung ist ein großes Thema. Durch Corona sei das ein bisschen ins Hintertreffen geraten, sagt der Ortsbürgermeister. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden Irsch und Ockfen sei erschwert gewesen. Dabei gehe es nicht nur um Landverlegung, sondern auch um Verbesserung der Infrastruktur, Bachläufe oder Wege, auch in Bezug auf den Starkregenschutz.