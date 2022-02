2022 : Neue Baustellen, Photovoltaik und Windstrom: Was in diesem Jahr in Naurath/Wald und Bescheid passiert

Neue Baustellen, Photovoltaik und Windstrom: Was in diesem Jahr in Naurath/Wald und Bescheid passiert

Serie BESCHEID/NAURATH Bescheid und Naurath/Wald setzen auf einen erneuerbaren Energiemix. Wie steht es dort ums Dorfleben?

Damit entsteht in Bescheid ein echtes Luxusproblem: Was tun mit dem Geld? In die Natur investieren oder Privatgebäude CO 2 -neutral bekommen, dafür werden die richtigen Ideen gesucht.

In Coronazeiten ist das Leben in Naurath/Wald nicht etwa eingeschlafen. Ganz im Gegenteil. Es gab zwei Arbeitseinsätze am Dreck-Weg-Tag und die erste Kulinarische Traumschleife wurde mit 160 Teilnehmern ein voller Erfolg. 76 Punkte gab es für den frisch für drei weitere Jahre zertifizierten Premiumwanderweg „Fünf-Täler-Tour“. An sechs Stationen wurden regionale Speisen und Getränke von örtlichen Gastronomen angeboten. Am 22. September soll es die zweite Auflage dieser Wanderung geben. Im Frühjahr wird eine Komposttoilette aufgestellt, damit, so Nabakowski, „die Wanderer nicht immer in die Natur ausweichen müssen.“