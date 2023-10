Kult auf zwei Rädern „Wir sind eine Anhäufung von Verrückten“ - Die Simsonauten aus dem vorderen Hochwald

Haben wir nicht (fast) alle irgendwann einmal so oder zumindest so ungefähr mit unserer persönlichen Individualität angefangen? Vor dem Auto war das Moped. Auch „Mopped“ genannt. Weil das viel, viel cooler klingt. Und weil man später ja auch einer BMW Enduro, einer „Kawa“ oder einer „Guzzi“ in einer Art selbstherrlicher Verklärung den Beinamen „Mopped“ zugestehen konnte. Cool forever halt. Genauso geht es auch der Gruppe junger Männer, von der hier in der Folge die Rede ist. Nur, dass der fahrbare Untersatz vielleicht ein wenig anders ist, als man das eigentlich gewöhnt war. Ein Schuss Ostalgie gefällig? Nun denn: Willkommen bei den Simsonauten.