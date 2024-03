Wie im zweiten Wohnzimmer Wie Scheid’s Hotel-Restaurant in Wasserliesch Feinschmecker und Star-Winzer überzeugt

Die Tradition der Landgasthäuser, wo es für einen anständigen Preis hausgemachte frische regionale Küche gibt, ist in Deutschland auf dem Rückzug. Gastronomie-Experten prophezeien, dass fast nur Fast-Food- oder eben Sterne-Restaurants auf lange Sicht bestehen bleiben würden, was das Aus für viele dieser Familienbetriebe bedeutete. Wer möchte sich diese Arbeit in Zeiten der erwünschten Work-Life-Balance noch antun, an meist sechs Tagen die Woche, abends, am Wochenende, feiertags? Preissensibilität der Gäste, Bürokratie, Steuerlast, all das trägt dazu bei, dass am Ende dann eine angestellte Arbeit bei weniger Aufwand oft mehr an Einkommen bringt.