Der Künstler Gunter Demnig wird kommenden Montag in Wasserliesch Stolpersteine zur Erinnerung an die von den Nazis ermordeten jüdischen Mitbürger in den Boden vor den ehemaligen Wohnhäusern legen. Mit seiner Kunstaktion hat er in den vergangenen 20 Jahren bereits über 75 000 Juden ein Denkmal gesetzt. Foto: Herbert Thormeyer