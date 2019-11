Tradition : Der Nikolaus kommt per Boot

Sechs Männer, ein Plan: Michael Gondring, Thomas Jörtten, Philipp Stephan, Klaus Roos, Joachim Kronz und Berthold Breser (von links) beim Aufbau der Weihnachtsmarkt-Hütten. Foto: Herbert Thormeyer

WASSERLIESCH Wasserliescher Weihnachtsmarkt eröffnet am 1. Adventswochenende auf dem Weingut Giwer-Greif seine Pforten.

Ein Weingut wird zum Weihnachtsdorf: Seit 2012 baut der Wasserliescher Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Holzhütten und weitere Stände bei Familie Giwer-Greif auf. Die Veranstalter sind der Meinung: Hier entwickelt sich noch viel mehr vorweihnachtliche Stimmung als auf dem Marktplatz.

Der zweite Vorsitzende, Joachim Kronz, begründet das so: „Nicht jeder der 21 Aussteller findet in den vier Hütten genug Platz, manche brauchen einen großen Tisch für ihre Waren, andere wollen lieber in beheizten Räumen sein.“ Da sei man auf dem Weingut einfach viel flexibler als auf dem Marktplatz.

Info Patenschaften für Singvögel Der Heimat- und Verkehrsverein verfolgt unter anderem das Ziel, Kindern und Jugendlichen die Vielfalt der heimischen Natur und insbesondere der Vogelwelt näher zu bringen, damit diese geachtet und geschätzt wird. Singvögel sind Wildtiere, die mit einem Nistkasten siedlungsnah eine Heimat finden und gut beobachtet werden können. Deshalb werden beim Weihnachtsmarkt Nistkästen angeboten, die den Paten als Namenszug unter dem Einflugloch tragen. Im Wasserliescher Wald will der Verein die Nistkästen aufhängen. Bis jetzt sind es zehn Patenschaften. Beim Weihnachtsmarkt sollen es 50 werden.

Deshalb stellt Sandra Giwer auch die Remise, die Kelterhalle und die Vinothek für Aussteller zur Verfügung. Das Konzept geht auf. Traditionell kommen gut 2000 Besucher am ersten Adventswochenende, zumal der Bahnhof gerade mal 100 Meter entfernt ist.

Dieser Weihnachtsmarkt hat aber nicht nur einen „Gleisanschluss“, sondern auch eine Anlegestelle. Der Nikolaus kommt am Sonntag um 15 Uhr per Boot und wird von der Feuerwehr und dem Musikverein zum Markt begleitet. Dort gibt es süße Geschenke für die kleinen Marktbesucher.

Ganz stolz ist HVV-Vorsitzender Klaus Roos darauf, verschiedene Künstler unter den Anbietern zu haben: „Es werden auch Hilfsprojekte unterstützt, beispielsweise für Schulen auf den Philippinen.“ Auch die Grundschule und der Kindergarten sind vertreten und sammeln so Geld für ihre Projekte. Am weitesten reist traditionell Familie Thielmann aus Nordhorn an. Das liegt 383 Kilometer weit entfernt von Wasserliesch. Ihr Holzspielzeug und ihre Holz-Dekorationen sind sehr beliebt.

Für Sandra Giwer hat der Glühwein eine tragende Rolle, denn: „Das ist nicht irgendwas, das ist Dornfelder.“ Mit dem Weihnachtsmarkt will die Winzerin die Gemeinschaft im Dorf stärken. „Sonst ist es im Winter doch viel zu ruhig auf dem Hof“, findet sie.

Die Aufteilung geplant hat Thomas Jörtten seit September. „Die Aufteilung ist wichtig“, sagt das Vorstandsmitglied, denn alle Stände müssen gut erreichbar sei, sich aber nicht im Weg stehen.

Und dann ruft der HVV noch zu einer Spendenaktion für den Vierjährigen und seine Familie auf, der ganz in der Nähe auf der B 419 Opfer eines schlimmen Verkehrsunfalls wurde (der TV berichtete). Eine Sammelbüchse in Form eines Vogelhäuschens wird aufgestellt. Der HVV will den eingenommenen Betrag noch aufstocken.