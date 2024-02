Kleine Geschichten, spannend erzählt Die Faszination einer Schaukelbadewanne: Neue Web-App ergänzt Ausstellung im Roscheider Freilichtmuseum

Das Freilichtmuseum Roscheider Hof ist ein über die Grenzen der Region bekanntes und beliebtes Ausflugsziel. Besonders die Veranstaltungen mit Darstellern, die in historischen Kostümen frühere Zeiten zum Leben erwecken (Termine siehe Info) erfreuen sich großer Beliebtheit. 2024 will man beim Erzählen dieser Geschichten neue Wege gehen. Unter dem Titel „Das Faszinosum der Dinge“ können Besucher mit ihrem Smartphone an bestimmten Bereichen im Museum einen QR-Code einscannen und bekommen Zugriff auf eine Webseite, die ähnlich aufgebaut ist wie eine App und auch so funktioniert. Zu ausgewählten Ausstellungsstücken sind dort kleine Hörspiele abrufbar, die dazu passende Geschichten erzählen.