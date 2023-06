Besondere Ehrung Ein Leben für die Fledermaus – nun wurde ein Weg nach Manfred Weishaar benannt

Am vergangenen Wochenende wurde in Saarburg der „Manfred-Weishaar-Weg“ zu Ehren des gleichnamigen Naturschützers eröffnet. Der Rundweg führt um das Beweidungsprojekt, das vom Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Hofgut Serrig betreut und ins Leben gerufen wurde. Manfred Weishaar, Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des Nabu-Ruwertal, hatte selbst großen Anteil an der Umsetzung des Projektes.