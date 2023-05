Dürre und Schädlingsbefall: Wegen Baumfällung gesperrt: Umleitung für B407 und K139

(red) Entlang der Bundesstraße B407 (Saarburg–Zerf) müssen am Donnerstag, 11. Mai, vertrocknete und kranke Bäume gefällt werden. Mit der Maßnahme an der K139 (Greimerath/Panzhaus–Serrig) wird am Montag, 15. Mai, begonnen. Die K139 wird bis Mittwoch, 17. Mai, voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.