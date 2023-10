Geänderte Fahrpläne wegen Baustelle Malborner beklagen massive Busausfälle und stundenlange Umwege für Schüler

Für die Tochter von Markus Kaub ist der Heimweg von der Schule momentan ziemlich mühsam. Von Thalfang aus muss sie mittags den Bus zurück nach Malborn nehmen. Doch eine Baustelle an der Hunsrückhöhenstraße (B 327) samt Vollsperrung zwischen Malborn und Hilscheid sorgt derzeit auch im öffentlichen Nahverkehr für große Behinderungen. „Die Kinder sitzen deshalb über anderthalb Stunden im Bus“, klagt Kaub. Um 13.10 Uhr gehe es von Thalfang aus zunächst über 14 Stationen bis nach Naurath/Wald, wo die Schüler aus Malborn umsteigen müssten, bevor es für sie nach Hause gehe. Nachmittags für die Ganztagsschüler dasselbe Spiel: Abfahrt um 16 Uhr in Thalfang, Ankunft in Malborn um 17.36 Uhr. „Das ist nicht akzeptabel“, findet der Vater.