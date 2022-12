Neuer Posten : Wer leitet künftig die Feuerwehren?

Weil Thorsten Petry künftig Feuerwehrchef im Kreis Trier-Saarburg ist, braucht die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell einen neuen Wehrleiter. Foto: dpa/Holger Hollemann

Saarburg/Kell am See Thorsten Petry, der bis­herige Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, wird Feuerwehrchef für den Kreis Trier-Saarburg. Wie sein alter Posten neu vergeben wird.