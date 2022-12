Messen und Märkte : Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Reinsfeld

Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Reinsfeld

Reinsfeld Auf dem Reinsfelder Marktplatz kam beim Weihnachtsmarkt besonders die handgemachte Holzkunst gut an.

Im Schatten von St. Remigius auf dem Reinsfelder Marktplatz haben 16 Holzhütten einen idyllischen Budenzauber verbreitet. Der Duft von frisch zubereiteten Reibekuchen, Waffeln, Plätzchen und Glühwein lag am Wochenende in der Luft. Seit 2019 konnten die Besucher so etwas im Advent nicht mehr im Dorf erleben. Ein Sicherheits- und Hygienekonzept war dennoch nötig, sonst hätte es keine Genehmigung von der Verbandsgemeinde Hermeskeil gegeben.

Beim Angebot achteten die Veranstalter – die Ortsgemeinde und die Vereine im Dorf – streng darauf, dass nur qualitätvolle Sachen angeboten wurden. Besonders die handgemachten kleinen Holzkunstwerke stachen dabei hervor.