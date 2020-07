Bistumstradition : Weihbischof feiert am ältesten Marienwallfahrtsort des Bistums

Saarburg/Beurig (red) Eine junge Mutter stillt ihr neugeborenes Baby und hält es gut behütet im Arm: Es ist eine berührende Darstellung Marias und ihres Sohnes Jesus, die die Menschen seit 700 Jahren nach Saarburg-Beurig, den ältesten Marienwallfahrtsort des Bistums, zieht.

Traditionell kommen Anfang Juli rund um das Fest „Mariä Heimsuchung“ Hunderte Pilger, um das Gnadenbild der „Maria lactans“ (Stillende Muttergottes) zu verehren. Ihren Abschluss findet die Wallfahrt normalerweise in einem Festgottesdienst und der „Marientracht“, bei der die Statue von jungen Mädchen in einer Prozession durch den Ort getragen wird.

Trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen fanden das Pastoralteam und viele ehrenamtlichen Helfer kreative Möglichkeiten, um so viele Gläubige wie möglich am Abschlussgottesdienst teilhaben zu lassen, so eine Pressemeldung. Dadurch konnten in der Kirche St. Marien rund 60 Gottesdienstbesucher in gebotenem Abstand Platz nehmen und weitere 40 eine Live-Übertragung im Pfarrsaal mitverfolgen. Außerdem gab es einen Live-Stream auf Youtube, der die Gottesdienstteilnahme auch online ermöglichte. „Zwar steht die diesjährige Wallfahrt unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie, aber das soll uns nicht daran hindern, uns zusammenzufinden und zu feiern, wie es Christen schon seit Jahrhunderten tun“, sagte Weihbischof Franz Josef Gebert nach der Begrüßung durch Pfarrer Georg Goeres.

In seiner Predigt ging der Weihbischof auf das Fest Mariä Heimsuchung ein, das traditionell am 2. Juli gefeiert wird. „Das Fest, das wir hier feiern, hat gerade angesichts der aktuellen Situation eine besonders schöne Bedeutung: Hier sind zwei Frauen, die einander in besonderen Zeiten beistehen, einander helfen. Maria, die Jüngere, hilft ihrer älteren Verwandten“, so der Weihbischof. Man könne in der Corona-Krise neu entdecken, dass die Menschen aufeinander angewiesen sind. Musikalisch wurde der festliche Gottesdienst von Organist Jörg Thomas an der Orgel und der Brassgruppe des Musikvereins Beurig gestaltet.