Für den guten Zweck : Weihnachtliches Benefizkonzert in Irsch

Irsch/Saar Die Liedertafel Irsch veranstaltet am vierten Advent, Sonntag, 22. Dezember, zusammen mit dem Brass Ensemble des Musikvereins Irsch ein weihnachtliches Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Gervasius und Protasius in Irsch.

Besinnliche, traditionelle und heitere Advents- und Weihnachtslieder stimmen die Zuhörer auf

das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Türkollekte ist zugunsten der Kinderkrebshilfe Saar und des Fördervereins der Pfarrgemeinde St. Gervasius und Protasius Irsch.