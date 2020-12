Brauchtum : Christbäume in Trassem, aber nicht in Saarburg

Christbäume in Trassem, aber nicht in Saarburg

Trassem/Saarburg

In Trassem startet der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf am Freitag, 18. Dezember, ab 9 Uhr auf dem Waldparkplatz am Walderlebniszentrum. Ganztägig werden Nordmannstannen zu handelsüblichen Preisen angeboten. Der Verkauf wird am Samstag, 19. Dezember, fortgesetzt, solange der Vorrat reicht.