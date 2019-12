Festliches : Weihnachtsstimmung im Wald – auch nach Weihnachten

Trassem Die Stände öffnen erstmals an zwei Wochenenden vor und nach den Festtagen.

Samstags ab 14 und sonntags ab 11 Uhr kann man sich per Shuttlebus dorthin fahren lassen oder besser noch, einen Winterspaziergang mit der Familie unternehmen. Wer aus Richtung Freudenburg oder Kirf kommt, muss wegen der Baustelle in der Ortsdurchfahrt erst die Kirchstraße nutzen. „Wir sind gute Partner, die sich unterstützen, wo es geht“, sagt der Leiter der Umweltbildung beim Forstamt Saarburg, Dietmar Schwarz. Beispielsweise legen Mitarbeiter, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren, mit Hand an. Der Wald sei immer ein Erlebnis und biete an Weihnachten eine ganz besondere Stimmung. „Dieser Weihnachtsmarkt wird von Jahr zu Jahr wichtiger“, ist Ortsbürgermeister Roland Konter überzeugt.