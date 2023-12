Absage am Samstag Zwei Tage Lichterglanz, ein Tag Unwetter: So lief der Weihnachtsmarkt in Hermeskeil

Den Weihnachtsmarkt „Lichterglanz“ vom Hermeskeiler Stadtpark auf den befestigten Neuen Markt am Feuerwehrmuseum zu verlegen, das war schon eine Art Vorsehung. Denn das Wetter meinte es in diesem Jahr gar nicht gut mit den Veranstaltern vom Hochwald Gewerbeverband (HGV). Am Samstag sahen sie sich sogar dazu gezwungen, die Buden gar nicht erst zu öffnen und das geplante Programm abzusagen.