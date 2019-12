Markt : Der Trassemer Weihnachtmarkt hat noch geöffnet

Trassem Nur wenige Weihnachtsmärkte haben nach Weihnachten noch geöffnet. Der Trassemer Weihnachtsmarkt ist einer davon. Der Waldweihnachtsmarkt im Walderlebniszentrum Trassem kann am Samstag, 28. Dezember, 14 bis 21 Uhr, und Sonntag, 29. Dezember, 11 bis 20 Uhr, besucht werden.

Wer aus Richtung Freudenburg oder Kirf kommt, muss wegen der Baustelle in der Ortsdurchfahrt erst die Kirchstraße nutzen. Samstags ab 14 und sonntags ab 11 Uhr kann man sich per Shuttlebus dorthin fahren lassen oder einen Winterspaziergang mit der Familie unternehmen. Geboten werden Waffeln, Crêpes, Flammkuchen, Wildspezialitäten, Pilzgerichte oder andere Leckerein und ein kleines Karussell. Am Samstag, 28. Dezember, lässt ein Gaukler ab 19 Uhr Flammen tanzen. Die Stimmung untermalen wird ein neues Lichtkonzept, bei dem Bäume in buntes Licht getaucht werden. Die Livemusik startet am Samstag ab 17 und am Sonntag ab 15 Uhr mit jungen Musikern aus der Region.