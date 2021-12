Einzelhandel : Saarburger Kundinnen und Kunden trotzen der Pandemie und dem Regen

Saarburg Warum am Freitagabend beim Weihnachts-Shopping des Gewerbeverbands in Saarburg alle zufrieden waren.

Die Saarburger Weihnachts­beleuchtung spiegelt sich auf dem nassen Pflaster und im Leuk­bach, es nieselt leicht. Am Freitag­abend herrscht ruhiger, aber stetiger Betrieb auf der Straße und in den Geschäften entlang der Saarburger Einkaufs­meile zwischen den Verkehrskreiseln. Die Kaufleute vom Saarburger Gewerbeverband (SGV) veranstalten ihr traditionelles Weihnachts-Shopping bis 22 Uhr und haben ihre Schau­fenster festlich dekoriert, vor den Türen stehen Kerzen.

Es herrscht zwar nicht viel Betrieb, aber: „Die Kunden haben die Regeln gut verstanden und akzeptiert, deshalb war das Geschäft den ganzen Tag über gut verteilt“, sagt Marc Thiel, der zwei Schuh­geschäfte an der Graf-Siegfried-Straße betreibt. Die Restaurants sind gut gefüllt. Vor den Imbissen und Pizzerien stehen lange Schlangen von Leuten, die dort Essen abholen wollen. Die Kunden trotzen dem nass­kalten Wetter und den Regeln der Pandemie, die Einzelhändler sind erleichtert. Einlass erhalten nur ge­impfte und ge­nesene Personen. Die Kon­trollen funktionieren gut, die Besucher zeigen viel Verständnis. „Es nützt ja nichts, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Wir kaufen bei den örtlichen Fachhändlern, wegen des guten Angebots und auch, um sie zu unterstützen“, sagen Myriam (51) und ihre Tochter Lena (20) aus Tawern.

Die Weihnachts­beleuchtung zwischen Burg und altem Rat­haus scheint ein Magnet für Foto­grafen zu sein, der leuchtende Baum mitten in der Leuk vor dem Wasserfall ist ein beliebtes Motiv auch für Selfies.

Das Hotel am Markt bietet vor der Tür Waffeln und Glühwein an, so kommt dann etwas Weihnachts­markt-­Stimmung auf. Den offiziellen Markt hatte die Stadt wegen der Corona-Lage abgesagt. „Die Sicherheit kehrt zurück“, sagt Christof Kramp vom SGV, der die Konzertagentur Station K betreibt: „Die Menschen sind optimistisch, sie kaufen sogar schon wieder Tickets für Veranstaltungen. Zunächst waren die Regeln noch nicht jedem klar, aber jetzt ist das anders.“