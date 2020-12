Shopping : Einkaufen bei Kerzenschein in Saarburg

Einkaufen bei Kerzenschein in Saarburg

Die Kerzen geben ein warmes Licht in der Innenstadt ab. Foto: Kalck Julia

Saarburg Die Saarburger Einzelhändler laden für Donnerstag, 10. Dezember, zum Weihnachtsshopping ein. Die Geschäfte der Innenstadt sind an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet.

Viele Kerzen sollen dann die großzügige Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt ergänzen. Ein Leierkastenmann lässt ab 18 Uhr stimmungsvolle Musik erklingen. Zudem werden an verschiedenen Stellen warme, alkoholfreie Getränke zum Mitnehmen ausgeschenkt.

Als kleines vorweihnachtliches Dankeschön erhält jeder Kunde an diesem Tag eine Kerze. Die Mitglieder des Gewerbeverbands verteilen zusammen 2020 Kerzen. Alle Kunden erhalten die Möglichkeit, wie früher Goldpunkte zu sammeln und so an einem Gewinnspiel teilzunehmen.