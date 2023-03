Aus mehr als 300 Produkten ausgewählt : Wein für deutsche Auslandsvertretungen – Von Mosel und Saar in die deutschen Botschaften der ganzen Welt

Wein von Mosel und Saar in deutschen Auslandsvertretungen im Angebot? Die Auswahl der Weine wurde getroffen. Aus der Region sind vier dabei. Foto: dpa/Ingo Wagner

Berlin/NIttel/Ayl Vier Weingüter der Region wurden ausgewählt, um den Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amts Wein für Empfänge und ähnliches zu liefern. Sie kommen aus Nittel, Ayl, Bernkastel-Kues und Zeltingen-Rachtig.

Der Leiter der deutschen Botschaft in Kairo lässt seinen Gästen zum Empfang einen Grauburgunder vom Muschelkalk des Nitteler Weingut Apel ausschenken. Den ägyptischen Gästen mundet es. Der deutsche Honorarkonsul in der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu serviert seinen Gästen einen Riesling vom Maragretenhof in Ayl.

Empfehlungen für die 226 Auslandsvertretungen

Diese Jury hat die finale Weinauswahl für das Empfehlungssortiment für die deutschen Auslandsvertretungen vorgenommen. Neben Staatsminister Dr. Tobias Linder (Achter von rechts) gehörten weitere hochrangige Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes dazu. Der Marketingleiter des Deutschen Weininstituts Steffen Schindler (Fünfter von rechts) hat die Probe geleitet. Foto: TV/Deutsches Weininstitut

Klingt exotisch? Ist aber durchaus möglich. Denn die Liste der Weinempfehlungen, die das Auswärtige Amt den 226 Auslandsvertretungen zur Verfügung stellt, ist für dieses Jahr zusammengestellt – und diese beiden Weine gehören dazu. In den Botschaften und Konsulaten rund um den Globus können die Verantwortlichen aus dieser Liste hochwertige Tropfen auswählen und direkt bei den Winzern bestellen – ob für einen Empfang, ein Bankett oder auch ein Gala-Dinner. Weitere Weine aus der Region Trier sind vertreten: Ein Riesling Schieferstück halbtrocken aus dem Weinhaus Raimund Prüm in Bernkastel-Kues und eine Riesling, Auslese, Alte Reben von der Zeltinger Sonnenuhr vom Weingut Albert Gessinger in Zeltingen-Rachtig gehören ebenfalls dazu.

Was die Winzer dazu sagen

Für Philip Apel aus Nittel ist es eine „große Ehre“, dass ihr Wein den Auslandsvertretungen empfohlen wird, wie er sagt. Aus dem Bauch heraus habe er sich für den Grauburgunder vom Muschelkalk entschieden. Der Wein sei das beliebte Flaggschiff des Guts mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch Apel war auch sehr überrascht. Denn vor einem Jahr hatte sich das Weingut Apel beim Deutschen Weininstitut, das zusammen mit dem Auswärtigen Amt (AA) die Weine auswählt, beworben – und dann lange nichts gehört. Das Amt war im vergangenen Jahr offensichtlich mit anderen Dingen beschäftigt. Als dann die positive Rückmeldung kam, hat sich die Nitteler Familie sehr gefreut. Wohl noch überraschter war Nicolas Weber vom Ayler Margarethenhof darüber, dass einer seiner Weine ausgewählt wurde. Denn bei der Facebook-Veröffentlichung des Deutschen Weininstituts war zunächst ein anderer Margarethenhof verlinkt. Durch einen Anruf hat Weber sich dann Gewissheit verschafft.

Wie die Weinauswahl getroffen wird

Doch wie werden die deutschen Weine für die Auslandsvertretungen ausgewählt? Ernst Büscher, Pressesprecher des Deutschem Weininstituts (DWI) in Bodenheim, erläutert das Prozedere. „Wir haben das Angebot, Weine für die Auswahlprobe einzureichen, bundesweit für alle Betriebe ausgeschrieben, die an unseren Informationen interessiert sind.“ Jeder Erzeuger durfte nur einen Wein einreichen. 305 Weine sind laut Büscher daraufhin zur Vorauswahl angestellt worden, 61 von ihnen schafften es ins Finale nach Berlin. „Die Verkoster haben das Augenmerk auf eine breite Palette an Rebsorten, Geschmacksrichtungen, Qualitätsstufen und Anbaugebiete gelegt. In die finale Empfehlungsliste schafften es die Weine und Sekte mit den höchsten Punktzahlen für die unterschiedlichen Anforderungen“, erklärt der Sprecher.

Weine im Finale werden blind verkostet