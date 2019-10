Markt : Wein trifft Kunst beim Kunsthandwerkermarkt in Konz-Filzen

Wein trifft Kunst beim Kunsthandwerkermarkt in Konz-Filzen

Konz-Filzen (red) Das Weingut Piedmont wird in der vierten Generation von Claus und Monika Piedmont geführt. Das Barockhaus ist ein Klostergebäude der Trierer Benediktinerabtei St. Maximin und wurde im Jahr 1698 erbaut.

Am Samstag, 26. Oktober, findet von 11 bis 18 Uhr in dem Weingut in Konz-Filzen ein Kunsthandwerkermarkt statt. 15 verschiedene Aussteller präsentieren im Innen- und Außenbereich ihre Kunst, es gibt Delikatessen, Deftiges, Kaffee und Kuchen. Der Eintritt zu dem Markt ist frei.