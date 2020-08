Projekt eines Winzers : Wein und schöne Aussicht - Raststation am Moselsteig bei Tawern lädt zum Entspannen ein

Wein und schöne Aussicht - Raststation am Moselsteig bei Tawern lädt zum Entspannen ein

Herrliche Aussicht: Melanie und Michael Biewers stehen mit ihren Töchtern Elena und Rosalie an der Raststation bei Tawern-Fellerich, die nach den beiden Mädchen „Ellis und Rosis kleine Jause“ getauft wurde. Foto: TV/Florian Jüngling

Tawern-Fellerich Ein Winzerpaar aus Tawern-Fellerich hat in den Weinbergen eine kleine Jause mit Verpflegung für Wanderer errichtet.

Wanderungen in Südtirol haben Michael Biewers inspiriert. Um Wanderen wie dort eine Möglichkeit zur Rast und Erfrischung zu bieten, hat der Winzer aus Tawern-Fellerich mit seiner Frau Melanie eine überdachte Station mitten in den heimischen Weinbergern aufgebaut. Sie liegt direkt an der dritten Etappe des Wanderwegs Moselsteig zwischen Nittel und Konz.