Freizeit : Weinarchitektur und offene Kellertüren an der Saar

Foto: Terroir Moselle/christopher arnoldi

Saarburg Auf Initiative von Viamosel‘ öffnen am Wochenende vom 12. und 13. März mehrere Weingüter an der Saar ihre Kellertüren. Sie bieten an diesen beiden Tagen Führungen zur Architektur der Weinbaubetriebe an, oft durch speziell von Viamosel‘ geschulte Architekturführer an.

In Serrig zeigt Gästeführerin Christiane Beyer am Samstag, 12. März, 15 Uhr, das Ende des 19. Jahrhunderts von dem späteren preußischen Landwirtschaftsminister Clemens von Schorlemer-Lieser errichtete Weingut Würtzberg. Kosten: fünf Euro pro Person. Anmeldungen für die Tour in Serrig unter saar.wein.kultouren@gmail.com. Die von Faszination Mosel in Kooperation mit Christiane Beyer angebotene Führung zu den Weinbergsmauern im Wehrer Rosenberg am Sonntag ist bereits ausgebucht.

Ebenfalls am Samstag, 12. März, bietet der Gästeführer Alexander Schumitz eine Tour zu den Weingütern Piedmont und Reverchon in Konz-Filzen um 11 Uhr an. Kosten: fünf Euro. Anmeldung unter alexander.schumitz@gmail.com. Am Sonntag, 13. März, zeigt Alexander Schumitz die Veränderungen, die die Weinstadt Saarburg in der Gründerzeit durch neue Architekturformen erfahren hat. Kosten inklusive Sekt im Weingut Dr. Wagner: zwölf Euro. Tickets über info@saar-obermosel.de.

Das Weingut Dr. Frey in Kanzem steht am Sonntag ab 10.30 Uhr offen. Der Betrieb Van Volxem in Wiltingen bietet an beiden Tagen jeweils zwischen 11 und 17 Uhr Führungen mit Probe zum Preis von 25 Euro pro Person an. Ebenfalls das ganze Wochenende geöffnet hat das Weingut Cantzheim in Kanzem zwischen 11 und 17 Uhr. Hier gibt es Führungen über das vor wenigen Jahren renovierte Areal auf Nachfrage.

An diesem zweiten Märzwochenende öffnen ebenfalls zahlreiche Winzerbetriebe im Anbaugebiet Mosel, im Großherzogtum Luxemburg sowie zwischen Metz und Toul ihre Kellerüren. Neben Architekturführungen bieten viele Betriebe Weinproben an.